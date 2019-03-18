Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 11:44

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз и Китай продолжают работу над сохранением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила в понедельник в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

"Мы продолжаем совместно работать над тем, чтобы обеспечить непрерывное выполнение ядерной сделки с Ираном", - заявила Ф.Могерини после консультаций с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Мы также работаем вместе и готовы работать больше для того, чтобы идти в ногу с развитием событий на Корейском полуострове, а также в Афганистане, в Венесуэле и в Африке, где Китай и ЕС играют важную роль", - отметила она.

Также, по ее словам, ЕС и Китай договорились укреплять взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

ЕС привержен укреплению сотрудничества с Китаем, подчеркнула Ф.Могерини. ЕС и Китай совместно работают в различных сферах, например, по вопросу изменения климата и по Парижскому соглашению, и кроме этого, стороны поддерживают диалог по вопросу защиты прав человека, добавила она.

1мм аю

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