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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 11:08 16.07.2018 - 11:08

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Страны Европейского союза и Китай выступают за политическое урегулирование военного конфликта в Сирии, говорится в совместном заявлении, сделанном по итогам 20-го саммита ЕС-КНР.

"ЕС и Китай поддерживают политическое решение сирийского конфликта в соответствии с резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН под номером 2254, поскольку это единственный путь к длительному миру и стабильности и окончательной победе над терроризмом в Сирии", - говорится в совместном документе.

Кроме того, в нем отмечается, что "ЕС и Китай призывают расширить доступ гуманитарных организаций для защиты гражданских лиц".

Саммит ЕС-Китай прошел 16 июля в Пекине. В саммите принял участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На повестке саммита были вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ситуация в Сирии и Афганистан.

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