Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 18:00

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен от имени Европейского союза и Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подписали новое Соглашение о партнерстве в финансовой сфере.

Как отмечается в распространенном во вторник пресс-релизе, это соглашение "расширит сотрудничество (ЕС и МВФ) в решении ключевых проблем, включая изменение климата и помощь странам в достижении Целей устойчивого развития".

"ЕС и МВФ - сильные партнеры, - сказала фон дер Ляйен при подписании соглашения. - Мы совместно хотим найти решения глобальных проблем, особенно в Африке. Сегодняшнее Соглашение позволит нам лучше сосредоточиться на изменении климата и проблемах цифровизации".

Георгиева добавила, что новое соглашение между ЕС и МВФ "поможет нам сделать больше вместе, особенно там, где оно особенно важно: в странах с низким уровнем дохода и нестабильных государствах".

Новое соглашение заменит документ от 2017 года и позволит как Еврокомиссии, так и МВФ воспользоваться нововведениями в Финансовое регулирование ЕС, говорится в пресс-релизе.

ЕС является крупнейшим внешним вкладчиком МВФ в части развития потенциала, включая сеть из десяти региональных центров технической помощи МВФ, особенно в Африке, и поддержку почти всех тематических и страновых целевых фондов МВФ, а также ряда двусторонних проектов.

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