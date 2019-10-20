Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 23:00

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Неформальные технические консультации ЕС - Россия по вопросам борьбы с терроризмом состоятся в Москве в понедельник, сообщило представительство Европейского союза в РФ.

"Европейский Союз и Российская Федерация проведут 21 октября 2019 года в Москве неформальные технические консультации по вопросам борьбы с терроризмом. Делегацию ЕС возглавят господин Педро Серрано, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей", - говорилось в сообщении, распространенном представительством в минувшую пятницу.

В консультациях также примут участие заместитель гендиректора по вопросам безопасности Генерального директората по вопросам миграции и внутренним делам Европейской Комиссии Оливье Ониди, директор по вопросам криминального правосудия, и.о. земгендиректора генерального директората по вопросам юстиции и защите прав потребителей ЕК Александра Жур-Шредер, а также координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Керков.

"Консультации проводятся в соответствии с принципом ЕС о выборочном взаимодействии с Российской Федерацией", - отметили в представительстве ЕС.

ав

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