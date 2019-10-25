Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 17:43

Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюзу и России требуются серьезные политические инициативы, если они хотят продолжать процесс восстановления двусторонней торговли, заявил в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"На сегодняшний день этот восстановительный потенциал (торговли ЕС и России до "досанкционного" уровня - ИФ) уже во многом исчерпан", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По мнению Чижова, "без серьезных усилий обеих сторон, в том числе на политическом уровне, рассчитывать на возобновление устойчивой позитивной динамики в торгово-экономических отношениях вряд ли стоит".

Вместе с тем, говоря в целом об отношениях РФ-ЕС, он пожаловался на "нерегулярное проведение встреч и практически полное отсутствие политических контактов на высоком уровне".

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!