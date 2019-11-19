Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и Сербия договорились о сотрудничестве в области пограничного контроля и береговой охраны.
В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что во вторник подписано соглашение "о сотрудничестве в области управления границами между Сербией и Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex)".
Соглашение подписали министр внутренних дел председательствующей в ЕС Финляндии Мария Охисало, член Еврокомиссии по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос и вице-премьер, министр внутренних дел Республики Сербия Небойша Стефанович.
Соглашение позволяет агентству Frontex помогать Сербии в управлении границами, проводить совместные операции и размещать свои оперативные группы в граничащих с ЕС районах Сербии.
Еврокомиссия подчеркивает, что "эта деятельность направлена на борьбу с нелегальной иммиграцией и трансграничной преступностью и может включать предоставление расширенной технической и оперативной помощи на границе".
Пописанное соглашение должно быть одобрено Европарламентом.
Аналогичные соглашения Евросоюз заключил с двумя странами-партнерами на Балканах: с Албанией в октябре 2018 года и Черногорией в октябре 2019 года. Парафированы и ожидают заключения подобные соглашения ЕС с Северной Македонией и Боснией и Герцеговиной.
Frontex может осуществлять развертывание и совместные операции на территории соседних стран при условии предварительного заключения статусного соглашения между ЕС и соответствующей страной. Первую совместную операцию в стране, не входящей в ЕС, он провел в Албании 22 мая.
Европейская концепция интегрированного управления границами включает четыре уровня мер: в третьих странах (на дальних подступах), с непосредственными соседями, не входящими в союз, на внешней границе ЕС и на внутренних границах Шенгенской зоны.
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