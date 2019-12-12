Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 2:10

Брюссель. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и Соединенные Штаты заявили, что борьба с терроризмом во всех его формах остается их главным общим приоритетом, а также договорились сотрудничать в противодействии гибридным угрозам.

На состоявшемся в среду в Вашингтоне совещании на уровне министров юстиции и внутренних дел они подтвердили "приверженность укреплению Трансатлантического партнерства" и высказались за "продолжение оперативного сотрудничества и обмена передовым опытом по вопросам, представляющим общий интерес" в этой области.

"Мы согласились с важностью продолжения и расширения наших усилий по выявлению и привлечению к ответственности всех, кто поддерживает террористическую деятельность или участвует в ней, с особым акцентом на обмен информацией, собранной в зонах боевых действий, для использования в уголовном судопроизводстве в качестве допустимого доказательства", - говорится в Совместном заявлении по итогам встречи, распространенном в Брюсселе.

ЕС и США приветствовали достижения в этой области, в частности обмен информацией США об иностранных боевиках-террористах со странами-членами ЕС и Европолом.

Делегации ЕС и США обсудили "способы расширения сотрудничества по противодействию гибридным угрозам, включая химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие, а также взрывчатые вещества".

Они "сообщили друг другу о предпринимаемых сторонами мерах по оценке и решению проблем безопасности 5G, влияющих на безопасность цепочки поставок".

ЕС и США обсудили необходимость создания надежных рынков для сетей связи 5G и другого телекоммуникационного оборудования и услуг.

"Мы будем продолжать информировать друг друга о событиях в этой области и обязуемся подходить к новым технологиям с учетом рисков", - говорится в совместном заявлении.

Соединенные Штаты и Европейский союз вновь подтвердили важность расширения сотрудничества судебных органов в киберпространстве, в частности, трансграничного доступа к электронным доказательствам.

Они подтвердили общую приверженность повышению устойчивости своих избирательных систем и борьбе с любыми формами вмешательства в избирательные процессы.

США были представлены на совещании генеральным прокурором Уильямом Барром и исполняющим обязанности министра национальной безопасности Чедом Вольфом. В делегации ЕС были европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и профильные министры Финляндии и Хорватии - нынешней и будущей стран-председательниц ЕС.

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