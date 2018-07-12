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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 17:37 12.07.2018 - 17:37

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил по случаю проходившего в Брюсселе совета по энергетике ЕС-США, что проинформировал американского министра энергетики Рика Перри о предложении ЕК по правкам к газовой директиве ЕС в связи с дискуссиями о "Северном потоке 2".

"Этот деликатный вопрос (о газопроводе "Северный поток 2" - ИФ) обсуждается в Европейском союзе уже определенное время. У нас были углубленные дискуссии по этой теме. И мы подчеркивали наши хорошо известные обеспокоенности относительно "Северного потока 2", - сказал М.Шефчович в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что сообщил Р.Перри, что Еврокомиссия запросила у Совета ЕС мандат, чтобы иметь возможность начать переговоры (о поправках - ИФ) с государствами-членами. "Я также упоминал трехсторонние переговоры (по газу - ЕС-РФ-Украина - ИФ), которые у нас состоятся. Я думаю, что в данном контексте именно это самое срочное: нужно следить за тем, чтобы транзит через Украину продолжался", - отметил зампред ЕК.

"Мы согласились, что это имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Европы, но также для продолжения реформ на Украине и для экономического развития страны, пережившей немало испытаний в эти последние годы", - продолжил М.Шефчович.

Отвечая на вопрос о последствиях для европейских предприятий, причастных к проекту "Северный поток 2", возможных санкций США, зампред ЕК сказал, что разделяет высказанное Р.Перри мнение о том, что союзники не должны карать предприятия друг друга. Необходимо вести диалог, осуществлять координацию, как обе стороны это делали в прошлом, а не обсуждать санкции.

Участвовавший в пресс-конференции Р.Перри перед этим заявил, что "санкции не являются нашим предпочтительным решением". "Всегда есть другие опции", - отметил американский министр, сообщив, что у сторон состоялись откровенные дискуссии по "Северному потоку 2".

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