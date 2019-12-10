Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 17:30

Брюссель. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейский Союз и США подтвердили необходимость трансатлантического партнерства в решении проблем прав человека во всем мире, а также в продвижении и защите прав человека, демократии и верховенства права.

Накануне отмечаемого 10 декабря Международного дня прав человека они провели в Брюсселе консультации на эту тему, о чем объявили в совместном пресс-релизе.

Консультации охватывали широкий круг вопросов, включая гендерное равенство, положение женщин, мир и безопасность, свободу вероисповедания или убеждений, в том числе проблемы узников совести, соотношение прав человека и бизнеса, трудовые права, торговые инструменты и положение правозащитников.

"Они обсудили пути повышения эффективности ООН в решении глобальных и региональных проблем, проблемы прав человека, - говорится в пресс-релизе. - В этом контексте они согласились усилить координацию перед важными совещаниями по правам человека на многосторонних форумах".

Они также обсудили ситуацию с правами человека в третьих странах, в том числе в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Сопредседателями на консультациях были спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор и помощник госсекретаря США Роберт Дестро.

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