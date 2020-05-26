Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 15:08

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Руководители Европейского союза и Японии заявили, что будущая вакцина от коронавируса должна стать глобальным общим благом, подтвердили роль ВОЗ и призвали ограничить негативное воздействие экстренных мер против COVID-19 на мировую экономику.

"Лидеры подтвердили роль ВОЗ в координации борьбы с пандемией COVID-19", - говорится в совместном заявлении по итогам саммита ЕС-Япнония, проведенного во вторник в форме видеоконференции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметили важность "улучшения международного реагирования (на пандемии - ИФ), в том числе через соответствующие международные организации, такие как ВОЗ, опираясь на уроки, извлеченные из текущих глобальных ответов. Лидеры подтвердили роль ВОЗ в координации борьбы с пандемией COVID-19".

"Лидеры подтвердили свою приверженность глобальному сотрудничеству и постоянному финансированию разработки и развертывания эффективных противовирусных лекарств, средств диагностики, лечения и вакцин, с тем чтобы сделать их доступными для всех по доступной цене, - говорится в заявлении. - Они призвали, чтобы будущая вакцина COVID-19 стала глобальным общим благом".

Руководители ЕС и Японии считают цели устойчивого развития, декарбонизацию ("Зеленый курс"), цифровизацию и обеспечение благотворного баланса между окружающей средой и экономическим ростом частью стратегии послекризисного восстановления мировой экономики.

"Они подчеркнули важность сохранения торговой системы открытой, - отмечается в совместном заявлении. - Япония и ЕС будут сотрудничать, чтобы облегчить перемещение медицинских товаров, сельскохозяйственной продукции, сырья и других товаров и услуг через границы, гарантировав, чтобы любые необходимые экстренные меры борьбы с COVID-19 были адресными, пропорциональными, прозрачными, временными и соответствовали правилам ВТО, не создавали ненужных барьеров для торговли и не нарушали глобальные цепочки поставок. Они призвали воздерживаться от ненужных ограничений на поездки и экспорт".

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