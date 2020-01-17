Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 15:32

Брюссель. 17 января. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключает миротворческой операции Евросоюза в Ливии.

"Если в Ливии установится перемирие, Европейский Союз должен быть готов помочь сохранению и контролю над режимом прекращения огня - возможно и отправкой солдат", - заявил Боррель в интервью изданию Der Spiegel, опубликованному в пятницу, сообщает радиостанция "Дойче велле".

Она отмечает, что Греция уже подтвердила готовность к участию в любой миротворческой миссии в Ливии.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Виржини Баттю заявила в пятницу на брифинге, что Ливия - приоритетная страна для ЕС, который остается полностью приверженным содействию прекращению огня и политическому решению конфликта.

"Берлинская конференция является возможностью добиться прогресса в этом процессе, и Европейский союз готов мобилизовать ресурсы и необходимые инструменты для реализации самых практических мер, решения по которым могут быть приняты на этой конференции", - сказала Баттю.

Она напомнила, что Боррель получил 10 января мандат государств-членов Евросоюза на экстренном заседании Совета ЕС по иностранным делам на взаимодействие со всеми соответствующими игроками, чтобы найти политическое решение в рамках берлинского процесса и посреднических усилий ООН. Боррель имел контакты, в том числе, с ливийскими партнерами и продолжает работать в этом направлении, отметила Баттю.

1ак вв

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