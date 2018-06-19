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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 20:37 19.06.2018 - 20:37

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Ряд европейских СМИ распространил во вторник информацию о планах, приписываемых председателю Евросовета Дональду Туску, которые якобы предусматривают создание за пределами ЕС центров по быстрому определению соответствия мигрантов требованиям европейского убежища.

По данным СМИ, Д.Туск предложил это в проекте заключений саммита Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня.

Речь идет о неких региональных платформах или лагерях, позволяющих принимать спасенных на море при попытке добраться до Евросоюза мигрантов. Руководить такими структурами, согласно предложению, должны Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции.

На данном этапе не уточняется, где именно могут быть размещены такие "платформы", однако речь идет о том, что за пределами Евросоюза.

При этом в СМИ ЕС уже назывались в качестве предполагаемых стран, которые могут принять подобные селекционные лагеря, Албания и Тунис.

"Платформы" предназначаются для мигрантов, которые, несмотря на все меры сдерживания, предпринимаемые Брюсселем, будут пытаться пересечь Средиземное море и окажутся в распоряжении европейских властей в итоге поисково-спасательных операций.

Вопрос о более эффективном сдерживании миграционных потоков будет наиболее острым пунктом повестки саммита ЕС 28-29 июня.

Во вторник в Брюсселе состоялось совещание министров внутренних дел стран Западных Балкан, а также председательствующей в Совете ЕС Болгарии и будущего председателя Совета - Австрии по вопросам миграции, охраны границ ЕС и безопасности.

В частности, обсуждалось усиление миграционных потоков на границах с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Албанией.

На пресс-конференции после этого совещания члену Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Димитрису Аврамопулосу был задан вопрос о возможных планах ЕС по созданию такого лагеря для отбора мигрантов в Албании.

"Нет. Мы не говорили сегодня о создании какого-либо лагеря беженцев ни в Албании, ни еще где-либо в Европе. Если такой вопрос однажды возникнет, мы обсудим это в свое время. Но сейчас он не является актуальным вопросом", - ответил Д.Аврамопулос.

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