Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - ЕС выражает надежду на то, что Иран продолжит соблюдение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Монерини.
"Мы очень надеемся, призываем и ожидаем, что Иран продолжит соблюдать свои обязательства по СВПД в полной мере", - заявила Могерини, выступая перед журналистами в Брюсселе.
Могерини отметила, что до сих пор Иран продолжал соблюдение СВПД.
Ранее в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня.
По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.
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