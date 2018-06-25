ЕС назвал в числе своих главных приоритетов в ООН многосторонний подход и защиту прав человека
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Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Проходящий в понедельник в Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам принял постановление о приоритетах Евросоюза в ООН и на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.
"В сегодняшнем нестабильном и непредсказуемом мире ЕС будет работать ради усиления многосторонности", - отмечается в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.
Поэтому ключевым приоритетом Евросоюза, говорится в документе, будет поддержка ООН на основе приверженности ЕС многосторонности.
"На 73-й ГА ООН Евросоюз сосредоточит свое внимание на мире и предотвращении конфликтов, общей позитивной повестке дня с поощрением и защитой прав человека в центре многостороннего подхода, а также на распространении глобальных обязательств на такие вопросы, как борьба против климатических изменений, защита окружающей среды, миграция, борьба с терроризмом и нераспространение оружия массового уничтожения", - сообщается в материалах Совета ЕС.
В заключениях Совета ЕС также подчеркивается важность всеобъемлющего стратегического партнерства между ЕС и ООН.
1ов пч
Интерфакс