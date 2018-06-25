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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 17:46 25.06.2018 - 17:46

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Проходящий в понедельник в Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам принял постановление о приоритетах Евросоюза в ООН и на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.

"В сегодняшнем нестабильном и непредсказуемом мире ЕС будет работать ради усиления многосторонности", - отмечается в коммюнике пресс-службы Совета ЕС.

Поэтому ключевым приоритетом Евросоюза, говорится в документе, будет поддержка ООН на основе приверженности ЕС многосторонности.

"На 73-й ГА ООН Евросоюз сосредоточит свое внимание на мире и предотвращении конфликтов, общей позитивной повестке дня с поощрением и защитой прав человека в центре многостороннего подхода, а также на распространении глобальных обязательств на такие вопросы, как борьба против климатических изменений, защита окружающей среды, миграция, борьба с терроризмом и нераспространение оружия массового уничтожения", - сообщается в материалах Совета ЕС.

В заключениях Совета ЕС также подчеркивается важность всеобъемлющего стратегического партнерства между ЕС и ООН.

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