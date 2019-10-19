Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 1:20

Брюссель. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз назвал чрезмерным и неспровоцированным применение силы властями Азербайджана против участников демонстрации протеста в Баку.

"Для разгона толпы и ареста участников было допущено чрезмерное и неспровоцированное насилие, такие инциденты должны быть расследованы", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в субботу вечером.

Отмечается, что в азербайджанской столице в этот день десятки человек были задержаны после попытки проведения мирного митинга.

Дипломатические ведомство ЕС призвало азербайджанские власти освободить задержанных мирных демонстрантов из под стражи.

"Свобода собраний является фундаментальным правом человека, и мы ожидаем, что Азербайджан обеспечит его полное осуществление в соответствии с международными обязательствами страны", - говорится в заявлении.

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