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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 20:17 17.05.2018 - 20:17

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз намерен стать мировым лидером в развитии чистого и безопасного транспорта. Еврокомиссия приняла в четверг третий, заключительный пакет мер по инновации, дигитализации и декарбонизации транспорта.

"Внедряя в широких масштабах ключевые технологические решения, в том числе производство устойчивых батарей, и развивая важнейшие инфраструктуры, мы приблизимся к "тройному нулю": по выбросам, транспортным пробкам и авариям", - заявил в этой связи зампред ЕК Марош Шефчович.

"Сегодняшними инициативами Комиссия стремится обеспечить плавный переход к системе мобильности, которая будет безопасной, чистой, а также подключенной и автоматизированной, - говорится в коммюнике ЕК. - Она также создает условия, позволяющие компаниям ЕС производить лучшие, самые чистые и конкурентоспособные средства (передвижения)".

По данным ЕК, с 2001 года число жертв ДТП происшествий в ЕС сократилось более чем наполовину, и все же в 2017 году на дорогах ЕС погибло 25.300 человек и еще 135.000 получили серьезные ранения.

Еврокомиссия предлагает, чтобы новые модели транспортных средств были оснащены передовыми функциями безопасности, такими как улучшенное аварийное торможение, поддержка полосы движения или системы обнаружения пешеходов и велосипедистов для водителей грузовиков. ЕК помогает государствам ЕС систематически определять опасные участки дорог и лучше нацеливать инвестиции. Эти две меры могут в течение 2020-2030 годов спасти до 10.500 жизней и избежать почти 60.000 серьезных травм ежегодно.

Предложенная в четверг стратегия Еврокомиссии направлена на то, чтобы сделать ЕС мировым лидером в развитии полностью автоматизированных и подключенных систем мобильности.

Ам др

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