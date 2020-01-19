Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 0:25

Брюссель. 20 января. ИНТЕРФАКС - Как неоднократно подтверждал Европейский союз, только посреднические усилия ООН приведут к устойчивому решению ливийского кризиса, сконцентрированному на нуждах народа Ливии, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы желаем играть значительную роль в выполнении договоренностей Берлинской конференции. Мы являемся главным экономическим партнером Ливии и ее первым инвестором. Молодые ливийцы выбирают Европу для получения образования за рубежом. Процветание Ливии на долгосрочную перспективу зависит от ее экономических и культурных связей", - говорится в распространенном в ночь на понедельник заявлении главы Евросовета по итогу конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине.

По словам Мишеля, поэтому Евросоюз предпринимает действия для реализации договоренностей этой конференции. "Мы готовы мобилизовать наши средства там, где они наиболее необходимы", - отметил он.

Мишель объяснил, что в краткосрочном плане вклад ЕС в рамках Берлинской конференции будет заключаться в поиске того, как наиболее эффективным образом контролировать соблюдение прекращения огня и выполнение эмбарго на поставки оружия.

В более долгосрочном плане, если условия это позволят, Евросоюз рассчитывает добиться прогресса по ряду направлений, предусмотренных итогами конференции, заявил глава Европейского совета.

В области политики Европейский союз окажет поддержку будущей национальной конференции, организации выборов и возможной реформе конституции.

В области экономики ЕС намерен сконцентрировать свои усилия на укреплении национальных институтов Ливии, таких как Национальная нефтяная компания, Центральный банк и Национальный центр по инвестициям.

В области безопасности Евросоюз будет содействовать ее реформе посредством Совместной политики безопасности и обороны ЕС, включая гражданскую миссию помощи в управлении границами - EUBAM.

ЕС также намерен привнести свой опыт в области защиты и уважения прав человека.

"Европейский союз готов принять будущее подготовительное совещание высоких должностных лиц, отвечающих за реализацию заключений Берлинской конференции. И мы готовы сыграть нашу роль в технических рабочих группах, созданных с этой целью", - заявил глава Евросовета.

Кроме того, Мишель призвал избегать в будущем "односторонних действий, таких как подписание соглашений, которые усугубляют конфликт". "Я имею в виду действия, несовместимые с международным правом, которые создают повод для внешних вмешательств в ливийский конфликт" - пояснил председатель Европейского совета.

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