Брюссель, 27 мая. ИНТЕРФАКС - Санкции Европейского союза против режима Башара Асада в Сирии будут в очередной раз продлены, но это ни коей мере не препятствует оказанию Сирии международной помощи в преодолении пандемии коронавируса.

"Санкции против сирийского режима будут продлены, в общем, в их нынешнем виде, как это было сделано в январе", - сообщил в среду европейский чиновник на условии анонимности.

Он сказал, что Совет ЕС еще не принял решения, но оно находится в процессе, с тем чтобы международные операторы знали, что после 1 июня санкции по-прежнему продолжат действовать.

Другой чиновник, представляющий гуманитарную службу ЕС, напомнил об опубликованных две недели назад рекомендациях ЕС по оказанию гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом в Сирии при соблюдении санкционного режима.

Они содержат ответы "на все возможные вопросы, которые могут возникнуть у международных операторов, оказывающих гуманитарную помощь Сирии". В том числе контакты государственных органов, в которые следует обращаться неправительственным организациям, через которые ЕС действует в Сирии.

"Эти рекомендации призваны развенчать утверждения, будто санкции препятствуют гуманитарной помощи, - сказал этот чиновник. - Все, что мы хотим делать, в том числе в контектсе COVID-19, разрешено и выполнимо".

Гуманитарные организации получили ответы на вопросы, которые у них обычно возникали: разрешено ли поставлять в Сирию аппараты ИВЛ, экспортировать медицинскую аппаратуру, такую как кислородные аппараты, лекарства и дезинфицирующие средства, могут ли гуманитарные операторы вступать в контакт с властями, вести с ними переговоры, могут ли они строить больницы в Сирии и т.д.

Санкции ЕС против Дамаска введены в 2011 году и тех пор только расширялись. Санкционный список включает на сегодня 277 физических лиц и 71 организацию.

"Санкции действуют тем, что поддерживают давление, и это они делают, - сказал европейский чиновник, отвечая на вопрос об эффективности санкций. - Сирийский режим очень хотел бы, чтобы они были сняты, и это само по себе подтверждает их действенность".

ЕС позиционирует себя как крупнейший донор международной помощи Сирии. Он принял масштабные программы помощи сирийским беженцам, находящимся в Турции, Ливане, Иордании и Ираке.

1мн ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции