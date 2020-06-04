Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 20:30

Брюссель, 4 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз намерен активизировать развитие своей космической отрасли, отводя ей особую роль в современной устойчивой экономике.

Совет ЕС принял в четверг пакет постановлений, в которых "признается важный вклад космической деятельности в развитие профессиональных навыков, технологий и услуг, необходимых для общества, способного решать глобальные проблемы в меняющемся мире", говорится в коммюнике по итогам рассмотрения вопроса.

К этим проблемам ЕС относит изменение климата, деградацию экосистем, кризисы в области здравоохранения, продовольственную безопасность и миграцию.

Совет ЕС подчеркивает, что наука о Земле и европейские космические данные, услуги и технологии могут внести вклад в европейский "Зеленый курс". Он позволит Европе стать глобальным лидером в переходе к устойчивому развитию планеты, решать социальные проблемы и сохранять природные экосистемы для будущих поколений.

Еврокомиссии предлагается провести углубленный анализ состояния космической политики ЕС и перспектив ее вклада в экономику, поддержать государства союза в формировании их космического потенциала, а также соответствующие промышленные и научные круги.

Совет подчеркивает важность сотрудничества для государств ЕС с частным сектором, университетами и научно-исследовательскими институтами, а также межправительственными организациями в развитии профессиональных навыков, стимулировании инноваций и предпринимательства, в поощрении привлекательности работы в космической отрасли.

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