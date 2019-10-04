Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 16:26

Брюссель, 4 октября. ИНТЕРФАКС - Из-за африканской чумы свиней в Китае объем экспорта свинины из ЕС в этом году на 20% превысит прошлогодний, а производство зерновых, несмотря на засуху, восстановится после прошлогоднего падения, увеличившись на 8%.

Такие основные выводы содержатся в опубликованном в пятницу Еврокомиссией докладе о состоянии сельскохозяйственных рынков ЕС.

В нем отмечается, что даже после исключительно жаркого и сухого лета в большинстве стран ЕС производство зерновых должно достичь 312 млн тонн. Засуха заметно затронула кукурузу, производство которой сократится на 4% - до 66,5 млн тонн. Однако урожаи пшеницы и ячменя больше прошлогодних на 10-12%, соответственно, 145 и 61 млн тонн.

Ожидается, что из-за неблагоприятной погоды производство масличных культур сократится до семилетнего минимума - 29,7 млн. тонн, и особенно рапса - на 16% по сравнению с прошлым годом.

Произойдет некоторое снижение производства оливкового масла, но благодаря накопленным запасам его экспорт окажется на 7% выше среднего показателя последних 5 лет.

Из-за низких цен на сахар площадь свеклы в ЕС в этом году сократилась почти на 5%, ее производство стабилизируется на уровне 119 млн тонн, а сахара - 17,5 млн. тонн.

В 2019 году по сравнению с прошлым годом в ЕС увеличится на 4% сбор персиков и нектаринов достигнув 4,1 млн тонн. Это приведет к росту потребления и переработки. То же самое касается и томатов, экспорт которых увеличится на 33%.

Весенние заморозки в Польше привели к значительному сокращению урожая яблок, что привело к общему падению производства этого продукта на 18% на уровне ЕС. Тем не менее, благодаря богатому урожаю предыдущего года экспорт переработанных яблок из ЕС даже превысит средний уровень на 11%.

Молочная отрасль ожидает незначительного роста: надои составят 158 млн тонн, а экспорт молочных продуктов из ЕС в 2019 году вырастет на 5%.

Валовое производство говядины в ЕС сократится в 2019 году почти на 1%, что не мешает - за счет доступа к новым рынкам - увеличить ее экспорт на 8%. Производство свинины осталось стабильным, но взрывной рост спроса в Китае увеличил ее экспорт на целых 20% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы на будущий год обещают сохранение высокого спроса на свинину в Китае и быстрый рост ее производства в ЕС.

В 2020 году продолжится рост производства мяса птицы, благодаря хорошему внутреннему и международному спросу.

При общем увеличении экспорта продукции животноводства внутреннее потребление мяса на душу населения в ЕС сократится в 2019 году на 0,5%.

1мн аю

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