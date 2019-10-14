Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 16:59

Брюссель. 14 октября. ИНТРЕФАКС - Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила в понедельник, что в Брюсселе решительно настроены и далее поддерживать Украину.

"ЕС решительно настроен на поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя", - заявила Могерини на брифинге в Брюсселе.

"Что более важно, мы (ЕС - ИФ) решительно настроены полностью поддерживать программу реформ Украины", - добавила она.

Она отметила, что за последние годы ЕС выделил Украине 15 млрд евро и заключает с Украиной "многообещающие соглашения".

Ранее в понедельник сообщалось, что Могерини назвала "планы нового правительства (Украины - ИФ) по реформам" важными при обсуждении на Совете ЕС.

На прошлой неделе Могерини заявляла, что внимание Европейского союза к Украине не ослабло, поскольку не исчезли проблемы, связанные с этой страной.

Могерини назвала в числе приоритетных задач судебную реформу, борьбу с коррупцией, с олигархическими структурами, реформирование энергетического сектора.

Она приветствовала итоги состоявшейся 1 октября в Минске встречи Трехсторонней контактной группы и выразила надежду, что "так называемая формула Штайнмайера" может стать шагом "к некоторому прогрессу в деле выполнения Минских соглашений всеми сторонами".

Могерини подтвердила поддержку со стороны Евросоюза работы "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ и заявила, что ЕС "будет продолжать это делать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

В ходе дискуссии многие европейские парламентарии выразили солидарность с Украиной, высказались за дальнейшую поддержку ее Евросоюзом. Однако некоторые скептически оценили "формулу Штайнмайера", которая, по их мнению, несет односторонние выгоды России.

1ви ар ри

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