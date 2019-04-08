Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Саммит Европейский союз - Китай пройдет во вторник в Брюсселе.

"Наша цель сделать акцент на реализации уравновешенных отношений, гарантирующих законную конкуренцию и равенство доступа к рынкам", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск 22 марта на саммите ЕС, который рассматривал отношения с КНР и подготовку к предстоящей 21-й встрече в верхах Евросоюз-Китай.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая 26 марта в Париже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, в которой принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь подчеркнул: "Я хочу, чтобы между Китаем и Европейским союзом установилась лучше выраженная взаимность, чем та, которую мы имеем сейчас, потому что нужно, чтобы европейские предприятия получали тот же уровень открытости, что касается допуска на китайские рынки, какой китайские предприятия находят в Европе - полный уровень открытости".

"Повестка дня саммита будет ориентирована на два основополагающих направления. Во-первых, партнерство ЕС-Китай. Будет сделан обзор ситуации с обеих сторон: двусторонние отношения, включая экономическое положение. Во-вторых, ответы на международные и региональные вопросы и общие вызовы во внешнеполитической сфере", - сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник, комментируя им на условиях анонимности программу этой встречи на высшем уровне.

"В последнее время было много комментариев на тему равновесия наших отношений. У нас есть в отношениях с Китаем благоприятные возможности, но также и вызовы. Европейский совет в своих дискуссиях 22 марта ясно указал на высокую важность продолжения реалистичного, разностороннего подхода, чтобы наши отношения были равноправными, уравновешенными, и чтобы взаимность была реализована", - продолжил собеседник СМИ.

"И в этом контексте, - сказал он, - самые важные решения были приняты в экономическом разделе заключений Европейского совета, а не во внешнеполитической части, где просто содержалось упоминание предстоящего саммита".

Функционер ЕС отметил, что Евросоюз хочет на этом саммите "со всей очевидностью показать намерение работать эффективным образом, чтобы прийти к более уравновешенным экономическим отношениям с глобальными обязательствами в вопросах многосторонности, что подразумевает не только реформу ООН, но также и реформу ВТО".

Что касается внешнеполитического раздела, собеседник СМИ сообщил: "Дискуссии должны наверняка затрагивать Корейский полуостров, где Китай играет одну из главных ролей, и не только как постоянный член Совета Безопасности ООН, но также как могучий сосед Северной Кореи, у которого есть важная цель последующего мирного развития этого полуострова".

"Будут дискуссии по Афганистану, где мы хотим усилить наше сотрудничество с Китаем. А также по кризису, который быстро развивается в Венесуэле, где у Китая есть своя роль", - сказал чиновник ЕС. По его словам, Евросоюз заинтересован и в продолжении успешного сотрудничества с Китаем по иранской ядерной программе.

"Думаю, что вопросы, связанные с Украиной и Россией, будут также подняты", - отметил европейский функционер.

В повестке дискуссий ЕС-КНР, кроме того, климатические изменения, права человека, обсуждение инициативы "нового Шелкового пути", замысла новой железнодорожной связи между Евросоюзом и Китаем.

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