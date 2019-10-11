Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 9:17

Париж. 11 октября. ИНТЕРФАКС - На саммите ЕС на следующей неделе будет обсуждаться вопрос, связанный с возможностью санкций против Турции в связи с операцией "Источник мира" в Сирии, заявила в пятницу госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

"Конечно, это будет обсуждаться на Европейском совете (на саммите ЕС - ИФ) на следующей неделе", - сказала де Моншален в эфире радиостанции "Франс энтер", отвечая на вопрос о возможности санкций ЕС против Анкары в связи с операцией Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста о реальных перспективах таких мер, она подчеркнула, что этот вариант "рассматривается".

Она отметила, что на севере Сирии складываются "шокирующие условия для мирных жителей".

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 17-18 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

1вл аю

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