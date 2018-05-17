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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 19:46 17.05.2018 - 19:46

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон видит вред для Евросоюза в возможной ориентации государств Западных Балкан на Россию или Турцию.

"Западные Балканы являются регионом, вставленным в нынешний Европейский союз. Он представляет собой объект многочисленных факторов дестабилизации, давления и мог бы по причине своей истории, оказываемого давления повернуться либо к России, либо к Турции. Я думаю, это было бы плохо для Европейского союза", - заявил Э.Макрон в четверг на пресс-конференции в Софии после завершения саммита ЕС - Западные Балканы.

"Наш интерес, как и наша ответственность, в том, чтобы построить там настоящий европейский суверенитет в плане геополитическом, прикрепить Западные Балканы к Европейскому союзу. Сделать это мощно и при стратегической ясности", - сказал французский президент.

Однако, отметил он, это должно быть сделано не в ущерб европейским единству и сплочению.

"Открыть сегодня новый процесс расширения без каких-либо условий было бы несерьезно", - подчеркнул он.

Поэтому надо действовать, учитывая обязанности каждого и при полной ясности.

По словам президента Франции, речь о расширении может идти при выполнении странами-кандидатами условий в области миграционной политики и борьбы с коррупцией. И все это, считает он, должно быть сделано еще до официального открытия переговоров о вступлении в ЕС.

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