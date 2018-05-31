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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 14:10 31.05.2018 - 14:10

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Миссия ЕС в Киеве сотрудничает с властями Украины в вопросах безопасности, но к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко не имеет никакого отношения, заверила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Да, у нас есть миссия на Украине, которая работает с украинскими властями над реформой по реформированию сектора безопасности в гражданской сфере. Их мандат в этом. Но данная операция - это была операция службы безопасности Украины без участия нашей миссии", - заявила пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила о реакции в среду Европейской внешнеполитической службы на сообщения вокруг якобы убийства А.Бабченко.

"Мы находимся в контакте с нашими украинскими друзьями, чтобы узнать больше подробностей. И, как мы уже сказали вчера, мы рады, что господин Бабченко жив, что он остается с нами. И подчеркнули необходимость защищать СМИ, работу журналистов", - сказала М.Коцьянчич.

При этом она отметила, что "Украина переживает очень особую ситуацию в области безопасности в связи с положением в Крыму и конфликтом на востоке страны, и в таком контексте Украина, как и любые страны, имеет право реагировать ради защиты национальных интересов и территории".

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