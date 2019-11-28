Брюссель. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе предусматривает механизм урегулирования разногласий, который может быть запущен, но на данный момент речь об этом пока не идет, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

Так она ответила в четверг на брифинге в Брюсселе на просьбу прокомментировать заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о возможности прибегнуть к варианту действий, который в итоге может означать восстановление санкций ООН против Ирана в связи с сокращением Тегераном обязательств по СВПД.

"У меня нет комментариев. Я могу сказать, что объявлено о заседании совместной комиссии СВПД в Вене 6 декабря. На этом совещании будут рассмотрены все вызовы, связанные с полной реализацией ядерного соглашения, а также шаги, предпринятые Ираном и последствия решения США выйти из этого соглашения", - сказала пресс-секретарь.

Согласно сообщениям СМИ, глава МИД Франции заявил накануне на слушаниях в комитете по иностранным делам Национального собрания, что Париж всерьез рассматривает применение соответствующего механизма СВПД. "Каждые два месяца Иран отсекает часть (СВПД - ИФ) в такой степени, что мы - я говорю об этом совершенно ясно - сегодня задумываемся над тем, чтобы задействовать содержащийся в договоре механизм урегулирования разногласий", - сказал Ле Дриан.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. В ноябре в рамках очередного этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

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