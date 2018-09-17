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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:28 17.09.2018 - 14:28

Варшава. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник заявил, что недопустимо позволять Евросоюзу лишать Будапешт права на защиту границ собственной страны.

"Мы приветствуем, что вместо вопроса о квотах для мигрантов Европейский союз наконец-то озаботился вопросом защиты своих границ", - сказал В.Орбан на заседании парламента, комментируя предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об усилении общеевропейского агентства по защите границ ЕС Frontex.

"Однако неверно то, что мы будем лишены права защищать наши границы, в то время как Брюссель хочет взять на себя ответственность за это", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что намерен высказать свою позицию на саммите ЕС в Зальцбурге, который пройдет позже на этой неделе.

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