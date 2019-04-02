Париж. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС не может попадать в зависимость от Лондона в связи с ситуацией вокруг Brexit, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.
"ЕС не может на протяжении длительного времени оставаться заложником урегулирования политического кризиса в Великобритании", - сказал Э.Макрон во вторник, выступая на совме6стной пресс-конференции с главой ирландского правительства Лео Варадкаром.
Оба лидера, встреча которых прошла в Елисейском дворце, призвали Великобританию изыскать альтернативный план перед следующим заседанием Европейского совета, запланированным на 10 апреля для того, чтобы избежать возможности "жесткого варианта" выхода из ЕС.
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