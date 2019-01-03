ЕС не намерен вести новые переговоры по Brexit, заявляют в Еврокомиссии

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Евросоюз не планирует новых переговоров с Лондоном о выходе Британии из ЕС, хотя председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер готов выслушать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, если она захочет пообщаться с ним по вопросам Brexit, заявила в четверг официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Мы уже неоднократно заявляли: выложенное на стол соглашение (по Brexit - ИФ) для нас лучшее и, впрочем, единственно возможное. И руководители 27 государств-членов подтвердили это 13 декабря в заключениях (Европейского совета - ИФ). Они повторили, что не будет новых переговоров", - сказала М.Андреева в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о телефонных переговорах Т.Мэй на этой неделе с рядом европейских лидеров и о возможности ее консультаций с Ж.-К.Юнкером.

"Со стороны ЕС запущена машина, процесс ратификации (соглашения по Brexit - ИФ) продолжается, и мы будем готовы начать подготовку переговоров о будущем партнерстве сразу после подписания соглашения о выходе", - заявила представитель Еврокомиссии.

"И я повторяю: в настоящий момент мы не предусматриваем новых совещаний между переговорщиками комиссии и Соединенного Королевства, потому что, переговоры были завершены", - объяснила М.Андреева, подтвердив, что Ж.-К.Юнкер готов к разговору с Т.Мэй, когда она пожелает обсудить с ним дела, касающиеся Brexit, однако позиция ЕС ясно была изложена европейскими руководителями в заключениях саммита.

М.Андреева со ссылкой на постановление Евросовета подтвердила в ответ на опасения британских противников соглашения о Brexit, что предложенный Евросоюзом страховочный вариант решения для ирландской границы будет временным, и его действие предусмотрено до заключения будущего соглашения о партнерстве с Великобританией.

Пресс-секретарь также отметила, что Еврокомиссия продолжает работать по объявленному в Брюсселе 19 декабря плану на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

В материалах Еврокомиссии, распространенных 19 декабря 2018 года, отмечалось, что, "учитывая сохраняющуюся неопределенность в Великобритании относительно ратификации соглашения о выходе, согласованного между ЕС и Великобританией 25 ноября 2018 года, и призыв Европейского совета (статья 50 Договора о ЕС) (...) активизировать работу по обеспечению готовности на всех уровнях и при любом результате, Европейская комиссия сегодня приступила к реализации своего чрезвычайного плана действий в ситуации "без сделки".

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