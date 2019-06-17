Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 19:17

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия не смогла найти доказательств вмешательства России в выборы в Европарламент, так как никакого вмешательства не было, заявил представитель России при ЕС Владимир Чижов, чьи слова приводит в понедельник агентство ЭФЭ.

"Сама Еврокомиссия объясняла, что у нее нет конкретных доказательств, указывающих на российское вмешательство в европейские выборы, и я не удивлен, что их нет, так как ничего не было", - приводит агентство слова Чижова.

Чижов подчеркнул, что ЕС дает неясное описание "российским источникам", которые якобы распространяли дезинформацию. Так, по его словам, под "российскими источниками" можно понимать, например, русскоязычные источники.

Результаты выборов в Европарламент не стали для Чижова сюрпризом.

"То, что популистов станет больше, было предсказуемо. Но опасения в связи с тем, что выборы приведут к значительным переменам в общественной жизни ЕС, кажется, были преувеличены", - заявил он, подчеркнув, что Россия готова работать с новым составом Европарламента.

Также Чижов рассказал, что на саммите G20 в Осаке в конце июня могут пройти встречи президента России Владимира Путина с европейскими официальными лицами.

"Возможно, будут встречи с людьми из Брюсселя. Я знаю, что Жан-Клод Юнкер (глава Еврокомиссии - ИФ), может быть заинтересован", - сказал Чижов.

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила в докладе, что в ЕС не увидели признаков проведения какой-бы то ни было страной организованной кампании с целью незаметно повлиять на выборы в Европарламент, однако засекли "российские источники", распространявшие дезинформацию.

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