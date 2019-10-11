Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 11:29

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз остается привержен привязке отмены экономических санкций в отношении России с выполнением минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Мы всегда поддерживали "нормандский формат" и придерживались той позиции, что санкции связаны с выполнением минских соглашений", - сказал собеседник представителей СМИ.

По его словам, в последнее время появились позитивные факты, в частности, подписана в Минске "формула Штайнмайера". Но еще предстоит решить немало вопросов. Есть, например, такое важное условие, как обеспечение контроля Киева над украинско-российской границей, добавил представитель ЕС.

14 октября министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать на заседании Совета ЕС в Люксембурге ситуацию на Украине, после чего в ходе рабочего обеда обменяются мнениями с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

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