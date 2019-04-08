Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 16:11

*** При этом она не исключила, что могут быть введены дополнительные санкции в отношении отдельных лиц из Венесуэлы

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - У ЕС нет санкций против Венесуэлы как страны, и Брюссель не планирует вводить подобные ограничительные меры в дальнейшем, заявила в понедельник, глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"У ЕС нет действующих санкций против Венесуэлы как таковой, и мы не рассматриваем введение санкций против Венесуэлы", - заявила Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

"У нас есть точечные "индивидуальные" ограничения, меры против отдельных лиц, которые несут ответственность за жестокие действия или за нарушение демократического процесса. И эти меры не влияют на Венесуэлу как на страну", - отметила она.

Ф.Могерини не исключила, что страны ЕС могут в дальнейшем вводить дополнительные индивидуальные санкции в отношении лиц из Венесуэлы.

"Не исключено, что страны-члены (ЕС - ИФ) рассмотрят дальнейшие ограничительные меры против физлиц", - казала она.

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