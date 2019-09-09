Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 13:48

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил заявление о непризнании Евросоюзом местных и региональных выборов 8 сентября в Крыму.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В нем отмечается, что "любой избранный на Крымском полуострове, который будет утверждать, что "представляет" население Крыма и Севастополя, не будет признан представителем этих территорий, которые являются украинскими".

"Европейский союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - подтвердил представитель ЕВС.

1ов БП

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