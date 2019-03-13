Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз твердо придерживается своей позиции не приступать к восстановлению пострадавшей от войны Сирии до начала политического процесса в стране, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский союз полностью един в этом вопросе. Недавно у нас была дискуссия с министрами иностранных дел государств-членов Европейского союза, чтобы точно понять, какова ситуация по этому пункту. Мне было приятно видеть, что все 28 государств-членов подтвердили нашу консолидированную позицию", - сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам в среду в Брюсселе на совместной со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном пресс-конференции.

Она отвечала на вопрос о том, что некоторые страны ЕС, возглавляемые наиболее популистскими правительствами, якобы заявили о своей готовности уже участвовать в реконструкции Сирии.

По словам Ф.Могерини, усилия, которые Евросоюз всегда предпринимал по поддержке граждан, могут быть повышены "в момент, когда начнется политический процесс". "Это может быть очень сильным стимулом для сирийских сторон серьезно и конструктивно взаимодействовать под руководством ООН таким образом, чтобы сами сирийцы могли полностью перевернуть страницу этого конфликта посредством политического процесса", - отметила глава европейской дипломатии.

Тогда, заверила она, "Европейский союз будет более чем рад поддержать сирийцев не только в гуманитарной сфере, но и в восстановлении". "Но нам, очевидно, нужно связать это с некоторыми движениями в политическом процессе", - пояснила Ф.Могерини.

1ов бп

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