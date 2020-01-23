Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 11:54

Брюссель. 23 января. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в Брюсселе заявление, в котором возлагает вину за жертвы среди гражданского населения северо-запада Сирии на сирийский режим и его сторонников.

"В результате авиаударов сирийского режима и его покровителей на северо-западе Сирии за последние несколько дней погибли по меньшей мере 35 человек, многие из которых были гражданскими лицами, женщинами и детьми. Еще одно прекращение огня было нарушено. Только за последний месяц более 350 тыс. гражданских лиц были перемещены", - говорится в коммюнике.

"Возобновление наступления в Идлибе, включая систематические авиаудары и обстрелы мирных жителей, недопустимо и должно быть прекращено. ЕС будет продолжать сохранять санкции против режима Асада, пока продолжаются эти жестокие атаки", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается "крайняя необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа для гуманитарных организаций, что позволит им доставлять гуманитарную помощь всем нуждающимся гражданским лицам".

"Гуманитарные коридоры" не могут заменить полного соблюдения международного гуманитарного права", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

В Брюсселе признают, что "присутствие в Идлибе террористических групп, внесенных в перечень ООН, является проблемой для всех". Однако, указывают в ЕВС, "борьба с этими группами, санкционированная ООН, не позволяет игнорировать международное гуманитарное право".

В коммюнике подтверждается, что приоритетом по-прежнему остается работа по достижению устойчивого политического урегулирования под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

"Продолжающиеся военные действия в Идлибе угрожают разрушить веру в урегулирование конфликта путем переговоров, которое является единственным путем продвижения вперед", - заявил представитель ЕВС.

1ов др

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