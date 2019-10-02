Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 21:43

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила о праве гонконгцев отстаивать основные свободы и приветствовала начатый властями процесс диалога для восстановления доверия между правительством и населением китайского региона.

"Европейский союз сохраняет свою позицию, согласно которой сдержанность, деэскалация и диалог являются единственным путем продвижения вперед. Они необходимы сейчас как никогда и являются единственной основой для долговременного решения", - говорится в заявлении, с которым Могерини выступила в среду вечером.

"ЕС напоминает о своих тесных отношениях с Гонконгом в рамках принципа "одна страна, две системы" и твердой заинтересованности в его дальнейшей стабильности и процветании, - подчеркивается в заявлении. - ЕС придает большое значение высокой степени автономии Гонконга, которая должна сохраняться в соответствии с Основным законом и международными обязательствами. Сохраняющееся уважение основных прав и свобод, независимость судебной власти остаются необходимыми для развития Гонконга".

1мн ав

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