Брюссель, 31 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз встревожен обострением ситуации в Йемене.
"Недавнее усиление военных действий в Йемене вызывает тревогу", - говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Отмечается, что "продолжающаяся военная конфронтация может еще больше ввергнуть Йемен в конфликт и причинить дополнительные страдания народу, который уже сильно пострадал от военных действий".
ЕС призывает стороны конфликта к сдержанности, деэскалации и выражает полную поддержку усилиям специального посланника ООН Мартина Гриффитса.
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