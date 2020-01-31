Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 20:00

Брюссель, 31 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз встревожен обострением ситуации в Йемене.

"Недавнее усиление военных действий в Йемене вызывает тревогу", - говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Отмечается, что "продолжающаяся военная конфронтация может еще больше ввергнуть Йемен в конфликт и причинить дополнительные страдания народу, который уже сильно пострадал от военных действий".

ЕС призывает стороны конфликта к сдержанности, деэскалации и выражает полную поддержку усилиям специального посланника ООН Мартина Гриффитса.

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