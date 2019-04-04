Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 18:44

Дубай. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянное представительство ЕС в Ливии обеспокоено развитием ситуации в Ливии и призывает все стороны снизить напряженность, так как, по мнению Брюсселя, конфликт в стране нельзя решить военными средствами.

"Мы глубоко обеспокоены ростом военной напряженности в Ливии и эскалацией риторики, которая действительно может привести к неконтролируемому противостоянию. Мы призываем все стороны немедленно снизить напряженность и прекратить все провокации", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Кризис в Ливии, отмечается в документе, "нельзя решить военными средствами".

"Народ в Ливии заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности. Нынешняя ситуация требует того, чтобы люди, принимающие решения, действовали ответственно и в конечном итоге ставили национальный интерес превыше всего", - говорится в сообщении.

Ранее командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

1кю ар

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