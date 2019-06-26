Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 17:24

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в связи с началом судебного процесса в Турции над 16 участниками акций протеста в Стамбуле в 2013 году напомнил, что помощь ЕС этой стране зависит от отношения турецких властей к гражданскому обществу и от уважения прав человека.

"Обвинение участников протестов 2013 года в парке Гези и требование для них приговора к пожизненному заключению вызывает обеспокоенность. Это способствует нагнетанию атмосферы страха и отвращает людей от осуществления своего права на мирные выступления", - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в среду.

ЕС сожалеет, что факт законного иностранного финансирования организации гражданского общества в данном случае используется как обвинительный довод.

"Поддержка гражданского общества лежит в основе помощи Турции со стороны ЕС. Она отражает ценности и нормы, к которым Турция присоединилась как страна-кандидат", - подчеркнул представитель ЕВС.

ЕС в соответствии ожидает, что в Турции "законная деятельность независимых организаций гражданского общества сможет осуществляться без ограничений".

"Конкретные и устойчивые улучшения в области основных свобод и верховенства права, независимости судебной системы, включая принцип презумпции невиновности и безупречную правовую процедуру, остаются необходимыми условиями развития двусторонних отношений между ЕС и Турцией", - говорится в заявлении ЕВС.

Выступления в Турции начались 31 мая 2013 года с акции экологов, которые выразили протест против идеи реконструкции парка Гези в Стамбуле. Вскоре манифестации перекинулись и на ряд других городов страны и приобрели ярко выраженный антиправительственный характер.

По имеющимся сведениям, в результате беспорядков погибло не менее шести человек, еще около 8 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

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