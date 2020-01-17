Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 8:12

Брюссель. 17 января. ИНТЕРФАКС - Евросоюз подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против первой фазы торгового соглашения США и КНР в том случае, если последствия этой сделки окажут негативное влияние на европейские компании, заявил в пятницу журналистам в Пекине представитель ЕС в Китае Николя Шапюи.

"По нашему мнению, количественные показатели (из соглашения - ИФ) будут противоречить нормам ВТО в том случае, если они приведут к деформациям торговых отношений. Если речь зайдет о подобном, мы пойдем в ВТО, чтобы урегулировать вопрос", - цитирует его слова западные СМИ.

Как отметил Шапюи, во время встречи в МИД КНР он получил заверения китайской стороны о том, что "американо-китайское соглашение абсолютно никак не навредит европейскому бизнесу".

Тем не менее, Шапюи заверил, что ЕС будет наблюдать за воплощением в жизнь договоренностей Вашингтона и Пекина.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

1аю де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!