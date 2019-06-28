Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 16:48

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Представители ЕС на встрече по исполнению СВПД в Вене сообщили, что механизм расчетов INSTEX готов к работе, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"ЕС объявили, что INSTEX введен в действие. Китай это приветствует, мы призываем ЕС открыть его для третьих стран как можно скорее", - сказал Фу Цун, возглавлявший китайскую делегацию на встрече.

Он отметил, что ЕС также подтвердили свои обязательства по поставке оборудования для проекта восстановления реактора Арак.

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