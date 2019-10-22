Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 12:29

Брюссель, 22 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС однозначно выступает с осуждением операции Турции в Сирии и требует от Анкары вывода своих войск, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Европейский совет осудил односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии. Никто не одурачен так называемым прекращением огня", - сказал Туск на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, выступая с отчетом о состоявшемся 17-18 октября саммите ЕС.

"Турция должна окончательно прекратить военные действия, вывести свои войска и соблюдать нормы международного гуманитарного права. Любой другой путь означает неприемлемые человеческие страдания, победу ИГ (запрещена в России - ИФ) и серьезную угрозу европейской безопасности", - подчеркнул он.

Выступавшие затем лидеры основных политических фракции Европарламента также осудили действия Турции, а некоторые представители правого крыла еще и призвали окончательно прекратить приостановленный процесс переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Дискуссия в Страсбурге транслировалась на сайтах Европарламента и Еврокомиссии.

1мн аю

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