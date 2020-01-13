Брюссель. 13 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Европейском союзе ожидают прозрачного и объективного расследования катастрофы Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

"Мы получили заверения иранской стороны, в частности, министра иностранных дел Зарифа, который отправил письмо высокому представителю Борреллю, с признанием того, что это была человеческая ошибка. Реакция ЕС была достаточно четкой: мы приняли во внимание заявление Ирана. Мы призываем иранских партнеров и ожидаем от них, что они будут сотрудничать в полном объеме, и проведут соответственное и полное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - сказал Стано в понедельник журналистам.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит рано утром 8 января по ошибке иранскими ПВО в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших оказались 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 граждан Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании. 11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя ответственность за крушение украинского самолета.

Яч

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