Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский союз ожидает, что российские власти обеспечат право граждан на мирный протест и немедленно освободят задержанных в среду демонстрантов и журналистов.
"Мирные акции протеста прошли в среду в Москве. Более 500 участников акции, включая журналистов, были задержаны и доставлены в полицейские участки. В нескольких случаях российские власти, очевидно, применяли к ним насилие", - отметил в четверг вечером представитель Европейской внешнеполитической службы.
"Мы ожидаем, что российские власти обеспечат право граждан Российской Федерации мирно собираться в соответствии с российской Конституцией и международными обязательствами РФ и незамедлительно освободят мирных демонстрантов и журналистов", - подчеркнул он.
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