Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 17:58

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз определил восемь новых хостинговых площадок для европейских суперкомпьютерных центров, в которых будут размещены высокопроизводительные вычислительные машины.

Члены Еврокомиссии по цифровой экономике и информационному обществу Мария Габриэль в пятницу на заседании Совета ЕС по телекоммуникациям ЕС в Люксембурге объявила, что Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям - EuroHPC выбрало восемь мест: в Софии (Болгария), Остраве (Чехия), Каяани (Финляндия), Болонье (Италия), Биссене (Люксембург), Минью (Португалия), Мариборе (Словения) и Барселоне (Испания).

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, "они будут помогать европейским исследователям, промышленности и бизнесу в разработке новых приложений в широком спектре областей - от разработки лекарств и новых материалов до борьбы с изменением климата".

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