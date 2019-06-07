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Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз определил восемь новых хостинговых площадок для европейских суперкомпьютерных центров, в которых будут размещены высокопроизводительные вычислительные машины.

Члены Еврокомиссии по цифровой экономике и информационному обществу Мария Габриэль в пятницу на заседании Совета ЕС по телекоммуникациям ЕС в Люксембурге объявила, что Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям - EuroHPC выбрало восемь мест: в Софии (Болгария), Остраве (Чехия), Каяани (Финляндия), Болонье (Италия), Биссене (Люксембург), Минью (Португалия), Мариборе (Словения) и Барселоне (Испания).

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, "они будут помогать европейским исследователям, промышленности и бизнесу в разработке новых приложений в широком спектре областей - от разработки лекарств и новых материалов до борьбы с изменением климата".

Высокопроизводительные вычисления являются ключевым приоритетом программы "Цифровая Европа", которую Еврокомиссия предложила в мае 2018 года в контексте следующего долгосрочного бюджета ЕС. На финансирование высокопроизводительных вычислений в Европе выделено на период с 2021 по 2027 год 2,7 млрд евро. Эти деньги позволят совместному предприятию EuroHPC приобрести суперкомпьютеры, способные выполнять 1 018 вычислений в секунду, разрабатывать современные приложения для этих суперкомпьютеров и развивать навыки, необходимые для их использования.

Области применения супервычислений многообразны. Их можно использовать, например, для прогнозирования изменений местных и региональных погодных условий, а также масштабов и траекторий ураганов и наводнений, что позволяет развивать системы раннего предупреждения экстремальных погодных явлений. Супервычисления применяются при разработке новых медикаментов для решения сложных физических уравнений, которые моделируют молекулярные процессы и взаимодействие нового лекарства с тканями человека. Они используется в автомобильной и аэрокосмической промышленности для выполнения сложных симуляций и испытаний самолетов или автомобилей или некоторых их компонентов. Кроме того, суперкомпьютеры необходимы для крупномасштабного моделирования и анализа данных, поэтому они чрезвычайно важны для развития искусственного интеллекта и достижений Европы в области кибербезопасности и блокчейнов.

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