Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Международные доноры-участники Третьей брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" почти полностью выполнили финансовые обязательства на нынешний год и около трети обязательств на 2020 год, говорится в отчете, распространенном ЕС от имени ее сопредседателей о ходе выполнения обязательств.

"На третьей брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" международное сообщество и правительства стран, которые принимают беженцев, мобилизовали средства, чтобы поддержать миллионы мирных жителей, пострадавших в результате конфликта внутри Сирии, а также сирийских беженцев и страны и общины, благородно принимающие их", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В нем отмечается, что доноры уже внесли 92% обещанных финансовых средств на проекты в Египте, Ираке, Иордании, Ливане и Сирии - порядка $6,4 млрд. Доступны также 32% объявленных на конференции обязательств на 2020 год и последующий период ($752 млн).

Из обещанных на конференции кредитов на сумму $21 млрд уже работают $14,8 млрд (71%). Они предоставлены в странах, принимающих сирийских беженцев.

Международное сообщество обязалось выделить $7 млрд на поддержку гуманитарной деятельности, стабилизации и развития в 2019 году в Сирии и регионе и еще $2,4 млрд на 2020 год и последующий период. Кроме того, международные финансовые организации и доноры также объявили о предоставлении займов на сумму $21 млрд на 2019 год и последующий период.

Конференция состоялась в марте этого года. Она в очередной раз прошла без участия сирийских властей. Ни официальный Дамаск, ни оппозиция не были приглашены на нее. К участию в форуме привлечены сотни представителей сирийских, региональных и международных неправительственных организаций и организаций гражданского общества.

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