Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 15:50

***В Брюсселе не получали просьб Лондона о продлении процесса Brexit

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия остается решительно настроенной против появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы убеждены, что, поскольку никакое другое решение не было предложено, backstop - страховочный план - остается единственной имеющейся опцией, чтобы полностью ответить на вызовы, которые могут возникнуть по части наземной границы", - сказал пресс-секретарь.

На вопросы о возможности продления процесса выхода Великобритании из ЕС он ответил, что, как уже ясно заявлялось, ЕС не получал "никаких просьб о переносе даты Brexit".

"Если будет мотивированный запрос Соединенного Королевства на такой перенос, тогда 27 государств-членов обсудят и решат это единогласным голосованием. И они дадут приоритет необходимости гарантировать хорошее функционирование институтов ЕС", - объяснил М.Схинас.

"Они обсудят продолжительность возможного продления и выдвинутые для его предоставления мотивы", - добавил представитель Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос о временном таможенном плане, предложенном британским правительством, в том числе на случай Brexit без соглашения, М.Схинас заявил, что в ЕС приняли во внимание этот документ.

"Мы будем анализировать этот британский план с точки зрения его соответствия законодательству ВТО и союзному законодательству. Разные подходы к торговым обменам на острове Ирландия и остальным обменам между ЕС и Соединенным Королевством могут создать проблемы. И в случае отсутствия соглашения ЕС будет применять свой обычный торговый режим ко всем транзакциям с Соединенным Королевством", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Великобритания в этом случае будет обычным торговым партнером ЕС, который должен применять преобладающим образом международные правила торговли.

Отказываясь вдаваться в детали возможного развития ситуации с Brexit после голосования во вторник в Палате общин британского парламента, представитель ЕК призвал: "Обратитесь к Лондону, а не к Брюсселю, чтобы получить ответы".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

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