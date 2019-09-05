Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 16:00

Брюссель. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия объявила о лидирующей позиции Евросоюза в мире в области международной торговли агропродовольственной продукцией.

"Совместная сельскохозяйственная политика, все более и более ориентированная на рынки, способствовала решающим образом успеху торговли ЕС сельскохозяйственной продукцией. Формулой победы на мировом рынке является репутация ЕС, производящего безопасные, гарантированно производимые, питательные и качественные продукты", - заявил член Еврокомиссии по сельскому хозяйству Фил Хоган.

В опубликованном в четверг докладе в очередной раз подтверждается позиция ЕС как первого в мире экспортера продукции агропродовольственной отрасли при экспорте, достигшем в 2018 году 138 млрд евро.

Сельхозпродукция составляет 7% всего стоимостного выражения товаров, экспортированных Евросоюзом в 2018 году, занимая четвертое место после машиностроения, других промышленных товаров и химической продукции.

Сельское хозяйство, а также виды производства и услуги, связанные с продовольствием, обеспечивают в целом 44 млн рабочих мест в ЕС.

В Еврокомиссии назвали пять основных рынков сбыта агропродовольственной продукции ЕС, на которые приходится 40% всего отраслевого экспорта. Это США, Китай, Швейцария, Япония и Россия.

При этом ЕС является вторым в мире импортером продукции агропродовольственной отрасли, уточняют в Брюсселе.

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