Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 17:32

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выступил с осуждением поселенческой политики Израиля на палестинской территории.

"Позиция Европейского союза в отношении израильской политики поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

По словам представителя ЕВС, такая политика "подрывает жизнеспособность решения (палестино-израильского конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств и перспективы прочного мира, как это подтверждено в резолюции 2334 Совета Безопасности ООН".

ЕВС напоминает, что на прошлой неделе Высший совет по планированию гражданской администрации Израиля объявил о планах строительства более 4,6 тыс. новых единиц жилья для израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

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